Botox und Faltenfüller - Schönheit per Spritze gefragt

Berlin Patienten lassen bei Schönheitschirurgen in Deutschland zunehmend Korrekturen ohne Skalpell vornehmen. Die sogenannten nichtinvasiven Behandlungen wie Faltenunterspritzungen und Botoxbehandlungen verzeichneten einen "erheblichen Zuwachs", teilte die Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie mit. Und noch einen weiteren Trend benannten die Ärzte vorab: Die Zahl der Patienten in den Dreißigern sei deutlich gestiegen. Faltenunterspritzungen und Botoxbehandlungen werden in der Regel ambulant durchgeführt und haben eine vorübergehende Wirkung.