Junge Frau in Freiburg von mehreren Männern vergewaltigt

Eine Frau ist in Freiburg nach einer Technoparty Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden. Wie die Polizei mitteilte, ist die 18-Jährige bereits am 13. Oktober in einem Gebüsch vor einer Diskothek von mehreren Männern sexuell missbraucht worden. Die Frau sei zwischenzeitlich wehrlos gewesen,...