Tief "Vaia" sorgt über Deutschland für "wildes Wetter"

Kurzer Wintereinbruch: Schon am Dienstag soll es wieder bis zu 20 Grad warm werden.

Offenbach Von Beständigkeit weit entfernt: Nach dem ersten Schnee am Wochenende sollen die Temperaturen in Deutschland nun wieder deutlich ansteigen.

"In der kommenden Woche wird es milder", sagte Meteorologe Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag. Das Tief "Vaia" sorge für "wildes Wetter". Temperaturen zwischen drei und mehr als 20 Grad und teilweise starker Wind mit teils orkanartigen Böen sind die Folge.

Am Montag verharrt das Thermometer noch überwiegend bei sehr kühlen vier bis neun Grad. Ab Dienstag geht es dann drunter und drüber: Während der Westen und Südwesten bei Werten zwischen drei und zehn Grad noch ordentlich friert, kann sich der Osten auf bis zu 21 Grad freuen. Ab Mittwoch beruhige sich das Wetter dann wieder, sagte Meteorologe Leyer. "Insgesamt geht es leicht wechselhaft, aber mild weiter."