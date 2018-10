Schnee: Bis zu 15 Zentimeter Schnee in Baden-Württemberg und Bayern gefallen

Baden-Württemberg/Bayern In Teilen Baden-Württembergs und Bayerns hat es am Wochenende geschneit. Der Wintereinbruch dürfte jedoch nur von kurzer Dauer sein.

Bis zu 15 Zentimeter Schnee in Süddeutschland gefallen

Überraschender Wintereinbruch nach einem (fast) nicht enden wollenden Sommer: Auf der Schwäbischen Alb, im Südschwarzwald und im Allgäu fielen in der Nacht zu Sonntag jede Menge Flocken vom Himmel.

Laut Deutschem Wetterdienst lagen die Neuschneemengen bei 5 bis 10 Zentimetern. In Westerheim auf der Schwäbischen Alb habe man am Sonntagmorgen sogar 15 Zentimeter Neuschnee gemessen, im Ostallgäu 12 Zentimeter. Skifahren und Schneemänner bauen - all das war auf dem Feldberg im Schwarzwald möglich.

Noch vor wenigen Wochen Sommerwetter, jetzt der erste Schnee: Auf der Schwäbischen Alb, im Südschwarzwald und im Allgäu fielen die ersten Flocken. Auf dem höchsten Berg im Schwarzwald, dem Feldberg, gab es 15 Zentimeter Neuschnee. Räumfahrzeuge mussten ausrücken.

So manchen Autofahrer dürfte der Wintereinbruch geärgert haben. Ganz anders bei diesen Kindern: Sie konnten den ersten Schneemann der Saison bauen.

Sogar Skifahren war auf dem Feldberg möglich.

Kam der erste Schnee zu früh? Laut dem Deutschen Wetterdienst ist es nicht ungewöhnlich, dass der erste Schnee in den höheren Lagen der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald schon Ende Oktober fällt.

Auch im Allgäu waren die Weiden schneebedeckt - wie hier in Unterthingau in der Nähe von Kempten.



Frostig sah es bei Görisried im Allgäu aus.

In Augsburg lag zwar nicht so viel Schnee wie im Schwarzwald, für eine weiße Schicht reichte es dann aber doch.

Auch in Großbritannien kam es an diesem Wochenende zum ersten Wintereinbruch. In der nordostenglischen Stadt Durham musste der ein oder andere schon zu dieser Jahreszeit sein Auto von einer Schneedecke befreien.

In Teilen Großbritanniens lagen die Temperaturen am Samstag nur knapp über dem Gefrierpunkt. Mutig, wer sich trotzdem in kurzen Hosen vor die Tür traute.

Verantwortlich für den Wintereinbruch auf der Insel war arktische Kaltluft.

Während es am Montag und Dienstag im Süden und Südwesten weiterhin sehr kalt zugehen soll, können sich ab Mittwoch alle in Deutschland wieder auf milderes Wetter freuen - bei Werten zwischen 9 und 17 Grad. (jb)