Ingo Insterburg im Alter von 84 Jahren gestorben

Ingo Insterburg ist tot. Der Sänger und Liedermacher starb am vergangenen Samstag, wie der Musik-Manager Frank Nietsch unserer Redaktion am Montag bestätigte.Nach Informationen der „BZ“ hatte Insterburg zuletzt in einem Hospiz in Berlin-Charlottenburg gelebt. Ingo Insterburg wurde 84 Jahre alt.Als...