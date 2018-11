Autobahn 8 in Bayern: Geisterfahrer verursacht tödlichen Unfall

Tödlicher Unfall in Bayern. Bei einem Unfall mit einem Geisterfahrer auf der Autobahn 8 in Bayern ist ein Mensch ums Leben gekommen.„Das Todesopfer saß in einem entgegenkommenden Auto“, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Unfall passierte am frühen Sonntagmorgen auf der A8 in der Nähe von...