Maas spricht Waldbrandopfern in Kalifornien sein Mitgefühl aus

Berlin Außenminister Heiko Maas hat den Waldbrandopfern in Kalifornien sein Mitgefühl ausgesprochen. "Uns erreichen entsetzliche Bilder und Nachrichten von den katastrophalen Waldbränden, die in Kalifornien wüten und mindestens 25 Menschen das Leben gekostet haben", sagte Maas kurz vor Antritt seiner China-Reise. "Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind mit den Menschen, die jetzt um ihre Angehörigen trauern oder bangen oder durch die Flammen in die Flucht getrieben wurden."