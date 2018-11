Das sind die Bilder des Tages

Montag, 12. November: So sieht man Heiko Maas ja selten. Der Außenminister ist auf China-Reise – und trainierte am Montag mit Vertretern von Alba Berlin, deutschen und chinesischen Jugendlichen Basketball in der deutschen Botschaftsschule in Peking.

Foto: Ralf Hirschberger / dpa