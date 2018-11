Tanker läuft in Köln bei Niedrigwasser auf Grund

Köln Ein Tankschiff hat sich bei extremem Niedrigwasser auf dem Rhein in Köln festgefahren. Verletzt wurde niemand, auch das Schiff ist nicht kaputt. Es tritt also nichts von der Ladung - 1200 Tonnen Diesel - aus. Wie man das Schiff am Besten wieder frei bekommt, wird noch geprüft. Möglich ist etwa, Ladung zu entnehmen oder es abzuschleppen. Der Schiffsverkehr ist nicht beeinträchtigt.