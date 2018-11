Bochum Ein bewaffneter Mann bedroht in einer Tankstelle in Bochum seit dem Morgen eine Angestellte. Die Polizei ist auch mit Spezialeinsatzkräften vor Ort. Die Hintergründe der Tat im Stadtteil Langendreer seien im privaten Bereich des Mannes zu suchen. Die Tankstellenmitarbeiterin sei als unbeteiligte Dritte in die Situation geraten. Einen terroristischen Hintergrund schließt die Polizei aus. Straßen in einem Umkreis von mehreren Hundert Metern wurden gesperrt.

