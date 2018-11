80 erlaubt, bei 60 geblitzt - Fahrer müssen Knöllchen aus Schwäbisch Gmünd trotzdem zahlen

Ein Blitzer in Schwäbisch Gmünd war monatelang falsch eingestellt und damit Ursache für viele zu Unrecht an Lkw-Fahrer erstellte Knöllchen. Jetzt räumte die Stadt den Fehler ein. „Wir bedauern das sehr und können uns bei den Fahrern nur entschuldigen“, sagte ein Sprecher am Donnerstag.Den Fahrern,...