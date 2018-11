Elon Musk will in sieben Jahren auf dem Mars leben

Los Angeles Der umtriebige Star-Unternehmer Elon Musk will in sieben Jahren auf dem Mars leben. Die Chancen dafür stünden aktuell bei 70 Prozent. "Ich rede davon, dort hinzuziehen. Der Preis wird vermutlich bei mehreren hunderttausend Dollar liegen", sagte Musk in der US-Sendung "Axios". Er sei sich aber der Risiken bewusst. "Die Wahrscheinlichkeit, auf dem Mars zu sterben, ist viel höher als auf der Erde. Es wird hart." Raumfahrtexperten halten die Besiedlung für extrem unrealistisch. Musk arbeitet mit seiner US-Raumfahrtfirma "SpaceX" daran, Menschen irgendwann zum Mars zu fliegen.