Schneestürme in den USA sorgen weiter für Flugausfälle

Washington Strenges Winterwetter hat in Teilen der USA den Verkehr an Flughäfen und auf Straßen weiter schwer beeinträchtigt. Im Mittleren Westen mussten gestern fast 1500 Flüge gestrichen werden, nachdem Schneestürme schon am Vortag für 1200 Flugausfälle gesorgt hatten. Erneut stand dabei der Flughafen O'Hare in Chicago mit 1189 abgesagten Flügen im Mittelpunkt, berichten amerikanische Medien. Tags zuvor waren bereits Tausende Fluggäste zum Ende des verlängerten Thanksgiving-Wochenendes an diversen Flughäfen der Region gestrandet.

