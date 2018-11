Daniel Küblböck litt offenbar unter starken Panikattacken

Der Sänger Daniel Küblböck, der 9. September vom Kreuzfahrtschiff „Aida Luna“ verschwand, litt laut einem Medienbericht seit längerer Zeit an Panikattacken und Angstzuständen.Wie der „Spiegel“ berichtet, konsultierte Küblböck im März dieses Jahres eine Psychologin in Berlin und gab an, dass er...