Auto stürzt von Brücke – Fahrer wohl Stunden später entdeckt

Was für eine Horrorvorstellung: Ein Pkw-Fahrer kommt ausgerechnet auf einer Brücke von der Autobahn ab, kracht durch das Geländer, stürzt zehn Meter in die Tiefe – und niemand eilt ihm umgehend zu Hilfe.Geschehen ist das am Sonntag auf der A27 bei Bremerhaven. Der Wagen sei von der Brücke auf einen...