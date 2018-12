55-Jähriger stirbt nach Streit mit seinem Nachbarn

Köln Ein jahrelanger Nachbarschaftsstreit ist in Köln tödlich ausgegangen. Ein 49-Jähriger soll seinen Kontrahenten erstochen haben, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Tatverdächtige kam wegen Totschlags in Untersuchungshaft. Die Männer hätten sich im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses lautstark gestritten. Erst schlugen sie sich, dann griff der 49-Jährige seinen Nachbarn mit einem Messer an. Der 55-Jährige sei noch an Ort und Stelle gestorben. Die Rechtsmediziner stellten mehrere Stichverletzungen im Oberkörper des Mannes fest. Laut Obduktion war einer davon tödlich.

