Raumfrachter "Dragon" bringt Weihnachtsessen zur ISS

Washington Beladen mit Weihnachtsessen und viel zusätzlicher Ausrüstung hat der private Raumfrachter "Dragon" an der Internationalen Raumstation ISS angedockt. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst und die us-amerikanische Ingenieurin Serena Aunon-Chancellor haben den Roboterarm der Raumstation genutzt, um die Kapsel einzufangen. An Bord sind rund 2500 Kilogramm Forschungsausrüstung, Wartungsinstrumente und "Leckereien für die Crew". Gerst wird nach derzeitiger Planung Weihnachten bereits auf der Erde verbringen. Er soll am 20. Dezember zurückfliegen.

