Bundesanstalt warnt vor Gefahren beim Feuerwerk

Berlin Knapp drei Wochen vor Silvester klärt die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung über die Gefahren des Feuerwerks auf.

Bei der heutigen Vorführung in Berlin geht es darum, wie man sichere Böller erkennt oder auch warum man Feuerwerk niemals manipulieren sollte. Dazu sind Vorführungen von Feuerwerkskörpern auf dem Versuchsplatz geplant.

Die Gefahren von Böllern und Raketen sind immer wieder ein Thema in Deutschland. Zollbeamte entdecken bei Kontrollen im brandenburgischen Grenzgebiet zu Polen immer häufiger Großfeuerwerk in Privatautos. Und in der vergangenen Woche gab es eine großangelegte Razzia gegen den illegalen Handel mit gefährlichen Feuerwerkskörpern: Bundesweit wurden bei der Aktion 53 Wohnungen und Sprengstofflager durchsucht.