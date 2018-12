Anti-AfD-Werbung von Nutella entdeckt

Der Spruch ist griffig, wie in guter Werbung üblich. Trotzdem: Dass Nutella jetzt wirklich mit „Lieber braun auf’s Brot als braun im Kopf!“ beworben wird, ist eher unwahrscheinlich.Genau dieser Slogan stand auf einem Plakat in Berlin. Unweit der Gedächtniskirche am Zoo hing das Poster in einem...