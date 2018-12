Mann bedroht Frauen mit Waffe und verschanzt sich in Gebäude

Polizisten stehen am Rand eines Gebäudes, in dem sich ein bewaffneter Mann verschanzt hat.

Aschaffenburg Ein bewaffneter Mann hat in einem Gebäude im bayerischen Aschaffenburg zwei Frauen bedroht. Der ehemalige Mitarbeiter eines Unternehmens sei am Morgen mit einer Pistole in das Büro der Firma gekommen und habe die Frauen in seiner Gewalt gehabt, sagte ein Polizeisprecher.

Seine Ex-Kolleginnen konnten das Gebäude äußerlich unverletzt verlassen. Der Mann verschanzte sich anschließend im Büro. Die Polizei stand mit ihm in Kontakt. Spezialeinsatzkräfte umstellten das Gebäude. Der Vorfall hat den Angaben nach nichts mit dem Anschlag im französischen Straßburg zu tun.