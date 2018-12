Messer-Attacken in Nürnberg: 38-jähriger Verdächtiger schweigt

Nach den Angriffen auf drei Frauen in Nürnberg ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Ein 38-Jähriger sei bereits seit Samstagnachmittag in Untersuchungshaft, bestätigte die Polizei.Er sei durch DNA-Spuren am Tatmesser und an der Kleidung der Opfer ins Visier der Ermittler geraten und dringend...