Witten: Polizisten wechseln 96 Jahre altem Autofahrer den Reifen

Drei hilfsbereite Polizisten haben einem 96 Jahre alten Autofahrer im Ruhrgebiet einen Reifen seines Wagens gewechselt. Der Rentner sei in Witten mit einem Platten liegengeblieben, teilte die Polizei am Freitag mit.Er habe daraufhin die Beamten angesprochen, die gerade an einer Straße...