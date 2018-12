Raumfahrer fliegen nach Medizincheck zurück in die Heimat

Scheskasgan Der deutsche Raumfahrer Alexander Gerst hat nach seiner Landung auf der Erde die ersten Medizinchecks hinter sich gebracht. Nach ärztlicher Untersuchung sei die Besatzung der Sojus-Kapsel "MC-9" mit einem Hubschrauber nach Karaganda in Kasachstan geflogen, teilte die Raumfahrtbehörde Roskosmos mit. Für Gerst eht es zunächst in einem Flugzeug der Nasa nach Norwegen. Von dort reist der deutsche Raumfahrer weiter nach Deutschland. Er wird um 20.45 Uhr am Flughafen Köln/Bonn erwartet.