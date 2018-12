Dutzende Tote bei Tsunami-Katastrophe in Indonesien

Jakarta Bei einer Tsunami-Katastrophe an Indonesiens Küste sind nach Behördenangaben mindestens 43 Menschen ums Leben gekommen und knapp 600 verletzt worden. Wie die Katastrophenschutzbehörde des Landes am Morgen mitteilte, war vor allem die als Sundastraße bekannte Meerenge zwischen den Inseln Sumatra und Java betroffen. Die Opferzahlen dürften demnach noch steigen, weil aus der Region noch keine umfassenden Informationen vorliegen. Laut der Indonesischen Agentur für Geophysik war die Ursache vermutlich ein Ausbruch des in der Meeresenge liegenden Vulkans Anak Krakatau, der wiederum einen Unterwasser-Erdrutsch zur Folge hatte.