München Gute Nachricht für Wintersportler in den Weihnachtsferien: Die Lawinengefahr in den bayerischen Alpen geht zurück. Die Lage habe sich "deutlich entspannt", sagte ein Sprecher des Lawinenwarndienstes Bayern. Heute herrschte bis 1800 Höhenmeter ein geringes Risiko, in höheren Lagen galt eine mäßige Gefahrenstufe. In den kommenden Tagen soll sich die Situation weiter entspannen. Seit Februar 1991 wurden in Bayerns Alpen 56 Menschen von Lawinen mitgerissen und getötet.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder