Zahl der gesprengten Geldautomaten ist 2018 so hoch wie nie

Die Täter kommen nachts. Meistens suchen sie sich kleine, spärlich besuchte Bankfilialen oder Bahnstationen in ruhigen Wohngebieten aus. Niemand soll sehen, wie sie durch den Ausgabeschlitz Gas in die Geld- und Fahrkartenautomaten leiten, das Gerät per Fernzündung in die Luft jagen und mit den...