Sänger David Hasselhoff in Österreich eingeschneit

Saalbach-Hinterglemm Der US-Schauspieler und Sänger David Hasselhoff gehört zu den Eingeschneiten im österreichischen Urlaubsort Saalbach-Hinterglemm. "The Hoff" postete am Montagabend ein Video, in dem er mit Bademantel, Stiefeln und Mütze durch den Schnee stapft. Hasselhoff ist laut "Salzburger Nachrichten" Stammgast in Saalbach-Hinterglemm. Am Donnerstag gibt er dort ein Konzert. Der Ort ist nach Angaben des Landes Salzburg seit Montagabend nicht mehr erreichbar. Die Zufahrtstraße wurde wegen Lawinengefahr gesperrt.

