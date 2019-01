Spanien: Zweijähriger wohl in Brunnenschacht gestürzt - Süßigkeiten entdeckt

Seit Sonntag ist der zweijährige Julen in einem 107 Meter tiefen Brunnen in Spanien verschwunden. Ein Sprecher der Rettungsteams erklärte nun, man wolle den Jungen „vor Montag“ finden.Das sei das Ziel, aber es gebe viele Unwägbarkeiten, sagte Ángel García Vidal am Freitagabend vor Journalisten. Der...