Spanien: Bohrungen für Rettungstunnel für Kind (2) abgeschlossen

Tag zwölf bei der die Suche nach dem kleinen Julen, der vermutlich in einen Brunnenschacht in Totalán in Spanien gefallen ist: Acht Minenarbeiter sind mit einem Käfig in den etwa 80 Meter tiefen Bergungstunnel gestiegen, um dort eine Querverbindung zu der Stelle zu schaffen, an der sie Julen...