Spanien: Bohrungen für Rettungstunnel für Kind (2) abgeschlossen

Nach langer Zeit rückt die Bergung von Julen aus einem Brunnenschacht in Spanien immer näher. Ein achtköpfiges Team von Bergarbeitern war am Freitagmorgen noch knappe zweieinhalb Meter von der Stelle entfernt, an der der seit zwölf Tagen verschollene Zweijährige vermutet wird. Alleridngs werden die...