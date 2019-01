Super-Blutmond: Am 21. Januar ist die Mondfinsternis zu sehen

Am Montag, 21. Januar, sollten Frühaufsteher besonders aufmerksam in den Himmel gucken: Denn es steht eine totale Mondfinsternis an. Meteorologen sagen einen wolkenfreien Himmel für weite Teile Deutschlands voraus. Das sind beste Voraussetzungen, um das Phänomen zu betrachten.Nur im Norden und im...