Brandspuren sind an der Fassade des Mehrfamilienhauses in Halberstadt zu erkennen.

Brand in Plattenbau in Halberstadt: Toter und Verletzte

Halberstadt Bei einem Wohnungsbrand in Halberstadt in Sachsen-Anhalt ist ein 70-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden 15 Menschen verletzt, 8 von ihnen kamen ins Krankenhaus.

Das Feuer brach am Freitagabend in dem sechsstöckigen Plattenbau aus. Die Brandwohnung liegt in der dritten Etage. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Zur Brandursache wird noch ermittelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war noch unklar.