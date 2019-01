Mexiko: Mehr Tote nach explodierter Benzinleitung

Tlahuelilpan Die Zahl der Todesopfer nach der Explosion einer Benzinleitung in Mexiko ist auf 79 gestiegen. 66 Verletzte würden noch behandelt, teilten die Behörden mit. Nahe der Pipeline hatten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls am Freitag mehrere Hundert Menschen befunden. An der Leitung im Bundesstaat Hidalgo war zuvor ein Leck entstanden, Anwohner näherten sich, um das Benzin in Eimern oder Kanistern mitzunehmen. Lokale Medien berichteten, die Flammen nach der Explosion seien bis zu 20 Meter hoch gewesen.

