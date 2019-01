Playstation für 9,29 Euro - die Masche mit der Gemüsewaage

Montbéliard Ein dreister Dieb hat in Ostfrankreich eine Playstation einfach auf die Waage für Obst und Gemüse gelegt und einen Schnäppchenpreis von 9,29 Euro bezahlt - statt legal 340 Euro. Der 19-Jährige habe mit der falsch umetikettierten Ware gezielt eine Selbstbedienungskasse angesteuert, berichteten die Regionalzeitung "L'Est Républicain" und andere Medien. Der Erfolg stieg dem 19-jährigen Betrüger offensichtlich zu Kopf. Er versuchte, die Masche am Tag darauf erneut durchzuziehen. Dieses Mal wurde er allerdings auf frischer Tat erwischt. Er bekam vier Monate auf Bewährung.

