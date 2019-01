Mindestens 23 Kinder sexuell missbraucht auf Campingplatz: Mehr als 400 DVDs mit Kinderpornografie

Detmold Mindestens 23 Kinder sollen in mehr als 1000 Taten auf einem Campingplatz missbraucht worden sein. Hat die Polizei Fehler gemacht?

Furchtbare Anschuldigungen im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen: In etlichen Fällen sollen zwei Verdächtige Kinder schwer sexuell missbraucht haben. Ein weiterer Verdächtiger wurde festgenommen, weil er kinderpornografisches Material der Missbrauchsfälle erwarb.

Das Wichtigste in Kürze:

Auf einem Campingplatz im westfälischen Lügde im Kreis Lippe soll es über zehn Jahre hinweg zu Fällen von sexuellem Kindesmissbrauch gekommen sein

Die Polizei hat drei Verdächtige festgenommen: einen 56-Jährigen aus Lügde, einen 48-Jährigen aus Stade und einen 33-Jährigen aus Steinheim

23 Kinder konnten als Missbrauchsopfer bisher ermittelt werden

Insgesamt handele es sich um mehr als 1000 Einzeltaten des sexuellen Missbrauchs

Die Taten wurden teils gefilmt. Die Polizei stellte mehr als 400 CDs und DVDs (Größe: 14 Terrabyte) mit kinderpornografischen Inhalten sicher

Der 48-Jährige war offenbar Abnehmer des Materials

Die Polizei ermittelt in drei Richtungen: wegen sexuellen Missbrauchs, Erstellung kinderpornografischer Inhalte und Verletzung der behördlichen Fürsorgepflicht

Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch gegen die Polizei des Kreises Lippe

Kinder waren zwischen 4 und 13 Jahre alt

Die Verdächtigen seien festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft bereits am Dienstag mit, und zwar schon Ende November 2018.

Bei den Opfern handele es sich um Kinder im Alter von vier bis 13 Jahren. Die Ermittler gehen von mindestens 1000 Einzeltaten zwischen 2008 und 2018 aus. 23 Missbrauchsopfer konnten ermittelt werden, allerdings konnte die Polizei nicht ausschließen, dass noch mehr Kinder betroffen sind, da die Auswertung des elektronischen Materials noch längst nicht abgeschlossen sei.

Ermittler: „Es kann die Spitze des Eisbergs sein“

„Wir stehen noch am Anfang“, sagte Kriminalhauptkommissar Gunnar Weiß, der die Ermittlungskommission „Camping“ leitet, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Detmold. Und Achim Tietz, Leiter des Kriminalkommissariats, ergänzte: „Es kann die Spitze des Eisbergs sein, ich vermute das fast.“

Bei dem Tatort handelt es sich laut den Ermittlern größtenteils um einen Campingplatz, der in Lügde im Teutoburger Wald liege. Der mutmaßliche Haupttäter lebte dort als Dauercamper. Er soll überdies eine Wohnung in Lügde besessen haben, wo er sich aber nur selten aufhielt.

Wie zunächst der WDR berichtete, gab die Mutter eines mutmaßlichen Opfers ihre Tochter spätestens seit 2016 in die Obhut eines 56-jährigen Dauercampers. Über das Mädchen soll er sich Zugang verschafft haben zu anderen Kindern.

Kinderpornografisches Datenmaterial sichergestellt

Eine sechsjährige Freundin der Pflegetochter wurde von dem 56-Jährigen anscheinend missbraucht. Hinweise auf die Tat gingen bei der Polizei ein, die daraufhin ermittelte und wenig später den 56-Jährigen festnahm. Wie der WDR berichtet, soll auch die Pflegetochter selbst von dem Camper missbraucht worden sein.

Dabei habe der Täter lange im Verborgenen gehandelt. Der erste Missbrauchsfall gehe bereits auf das Jahr 2008 zurück, in dem sich der 56-Jährige an einer Achtjährigen vergangen haben soll. Der Tatzeitraum beläuft sich damit auf mehr als zehn Jahre.

13.000 kinderpornografische Dateien sichergestellt

Der 56-Jährige habe die Taten dabei nicht alleine vollzogen, sondern Unterstützung durch einen 33-Jährigen aus Steinheim gehabt haben, den er im Darknet kennengelernt habe.

In diesem dem normalen Internetnutzer weitestgehend verschlossenen Teil des Internets kommt es immer wieder zum Austausch von Kinderpornografie. Bekannt wurde die Tauschplattform Elysium, deren Betreiber ermittelt und vor Gericht gebracht werden konnten.

Nicht sicher, ob Daten auch ins Darknet gelangten

Die Taten auf dem Campingplatz seien gefilmt worden, so dass insgesamt mehr als 400 CDs und DVDs mit einer Gesamtgröße von 14 Terrabyte mit kinderpornografischem Material entstanden, teilten die sichtlich bewegten Ermittler auf einer Pressekonferenz mit. Insgesamt handele es sich um mehr als 13.000 kinderpornografische Dateien.

Auf die Frage, ob der 33-Jährige die Taten nur gefilmt oder die Kinder ebenfalls missbraucht habe, hieß es seitens der Ermittler: „Jede Konstellation ist denkbar.“ Der 48-Jährige aus Stade wird verdächtigt, kinderpornografisches Material erhalten und explizit bestellt zu haben. Von ihm liegt ein Teilgeständnis vor, die anderen beiden Beschuldigten verweigern bislang die Aussage.

Dass die Kinderpornografie auch ins Darknet gelangt und dort vertrieben worden sein könnte, schließt die Polizei ebenfalls nicht aus. Auch in diese Richtung werde ermittelt.

Betreiber des Campingplatzes: „Allgemeine Fassungslosigkeit“

Der Betreiber des Campingplatzes, um den es geht, bestätigte unserer Redaktion auf Nachfrage, dass es auf dem Gelände eine Festnahme gegeben habe – und dass sie im Zusammenhang mit diesem Fall stehe. „Einer meiner Kunden wurde verhaftet.“

„Es herrscht allgemeine Fassungslosigkeit“, erklärte er. Der Festgenommene habe rund drei Jahrzehnte auf dem Gelände gelebt. Vermutungen in die Richtung der Vorwürfe habe es nie gegeben.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Polizei

Der WDR hatte zuerst berichtet und bezog sich in seiner Berichterstattung auf eine E-Mail des Landkreises Hameln-Pyrmont aus dem Jahr 2017. Darin heiße es, dass den Behörden im August 2016 eine Kindeswohlgefährdung gemeldet worden sei.

Diesem Verdacht seien Polizei und Jugendämter nachgegangen – mit dem Ergebnis, „dass hier keine Gefährdung (...) vorliegt“, zitiert der WDR aus dem Schreiben. Das Mädchen blieb offenbar als Pflegekind bei dem Mann. Inzwischen ist es in der Obhut des Jugendamtes.

Die Staatsanwaltschaft Detmold ermittelt nun auch gegen die Polzei des Kreises Lippe. Nach Auskunft von Oberstaatsanwalt Ralf Vetter gab es bereits 2016 Hinweise von gleich zwei Zeugen zu einem möglichen sexuellem Missbrauch eines Pflegekindes durch den Hauptbeschuldigten.

„Ein Zeuge hatte sich im August 2016 telefonisch an die Polizei, das Jugendamt und den Kinderschutzbund gewandt“, sagte Oberstaatsanwalt Ralf Vetter am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Polizei habe den Hinweis auch an das Jugendamt Lippe weitergeleitet. Polizeiliche Ermittlungen habe es aber nicht gegeben. „Wir prüfen jetzt, ob die Polizei nicht weitere Schritte hätte einleiten müssen“, sagt Vetter.

Womöglich auch Kinder aus den Niederlanden unter den Opfern

Die Ermittlungen ins Rollen brachte eine Zeugin, die im November 2018 den Hinweis darauf gab, dass eine Freundin des Pflegekindes sexuell missbraucht worden sei. Bereits in den ersten Anhörungen der Kinder verdichteten sich die Hinweise darauf, dass der Mann sich nicht nur an der sechsjährigen Freundin mehrfach vergangen haben könnte.

Die Ermittlungen der Polizei gehen zudem auch ins Ausland, da auf dem Campingplatz auch Urlauber unter anderem aus den Niederlanden ihre Ferien verbringen. Daher könnte es sein, dass auch ausländische Kinder unter den Opfern sind.

(dpa/ses/cho/tki)