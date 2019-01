Indien: Sechs Männer töten Frau und Kinder wegen Hexerei

Mit einer Axt und Stöcken sollen mehrere Männer in Indien eine Frau und ihre Kinder getötet haben. Sie sahen in der Frau eine Hexe.

Wegen Hexerei: Frau und Kinder in Indien brutal ermordet

Sechs Männer sollen in einem indischen Dorf eine Frau und ihre vier Kinder ermordet haben. Sie gingen mit einer Axt und Stöcken auf die Familie los, weil sie die Mutter angeblich für eine Hexe hielten.

Die Männer seien festgenommen worden und hätten die Tat gestanden, teilte die Polizei im ostindischen Bundesstaat Odisha mit.

Hintergrund war den Angaben zufolge der Tod einer Zwölfjährigen, die an einer Krankheit gestorben war. Ein Medizinmann, der das Kind behandelt hatte, erklärte der Familie demnach, eine etwa 30-jährige Bewohnerin des Dorfes habe das Mädchen mit einem Fluch belegt.

Daraufhin verschleppten laut Polizei der Vater und die Onkel der toten Zwölfjährigen die Frau und ihre Kinder im Alter von einem bis zehn Jahren.

Jährlich 100 Morde wegen Hexerei

Ihre Leichen wurden am vergangenen Wochenende in einem Brunnen in der Nähe ihres Hauses entdeckt. Unter den Festgenommenen war auch der Medizinmann.

Jedes Jahr gibt es nach offiziellen Zahlen mehr als 100 Morde in Indien wegen angeblicher Hexerei. In mehreren Bundesstaaten, darunter auch Odisha (früher Orissa), gibt es Gesetze gegen Hexenjagd. (djb/dpa)