Polizistinnen tanzen ausgelassen in Umkleide

Die Polizei in Sachsen beschäftigt sich mit einem Video, das Mitarbeiterinnen beim Feiern in der Umkleide zeigt.

Berlin Polizistinnen tanzen in der Umkleide ausgelassen zu Popmusik. Ein Video davon landet auf Twitter. Die Behörde will Gespräche führen.

Polizistinnen tanzen in Umkleide – Behörde prüft Hintergrund

Ein lauter Pop-Song, „London Bridge“ von Sängerin Fergie. Und einige Polizistinnen, die daran offenbar viel Spaß haben. Festgehalten auf Video.

Diese Aufnahmen sorgen gerade für Aufmerksamkeit online. Denn es zeigt offenbar junge Beamtinnen, die in der Umkleide ausgelassen feiern.

Reporter hatte das Video der tanzenden Polizistinnen veröffentlicht

Ein Reporter, der für „Bild“ und „BZ“ arbeitet, hatte den rund zwei Minuten langen Clip am Sonntag auf Twitter öffentlich gemacht. Und sich an die Polizei Sachsen, bei der die Frauen offenbar arbeiten, gewandt: „Ich bin mir ernsthaft nicht sicher, wie ich dieses Video bewerten soll. Was meint Ihr?“

Die sächsische Polizei kündigte an, die Hintergründe zu prüfen. Sie antwortete zudem, es handele sich um ein privat aufgenommenes Video, das nun seinen Weg in die Öffentlichkeit gefunden habe.

1/2 Das Video zeigt, dass unsere Kommissarsanwärterinnen mit Freude dabei sind. Dass ein privat aufgenommenes Video nun seinen Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat, verdeutlicht auch, dass wir unsere angehenden Beamtinnen und Beamten noch mehr dafür sensibilisieren müssen. — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) February 3, 2019

Polizei will Kolleginnen sensibilisieren

„Solche Bilder können unterschiedliche Reaktionen auslösen. Wir werden schnellstmöglich mit allen Beteiligten das Gespräch führen und die Hintergründe des Videos besprechen“, twitterte die Polizei über ihren offiziellen Account.

Man müsse die angehenden Beamtinnen und Beamten noch mehr sensibilisieren. Nach Angaben des Reporters, der den Tweet später wieder löschte, stammt das Video aus einem „Polizistenchat“. (ses/dpa)