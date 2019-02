Zahl der Toten bei Wohnhausbrand in Paris steigt auf neun

Paris Die Zahl der Toten bei dem Brand in einem Pariser Mehrfamilienhaus ist auf neun gestiegen. Das teilte die Feuerwehr mit. Der Brand war in der Nacht zu Dienstag in einem Wohnhaus im 16. Arrondissement im Westen der Stadt ausgebrochen. Bis in die Morgenstunden kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen. Ein Bewohnerin wurde festgenommen, es wird wegen Brandstiftung ermittelt. Der französische Präsident Emmanuel Macron bedankte sich bei den Feuerwehrleuten auf Twitter: "Gedanken an die Opfer. Vielen Dank an die Feuerwehrleute, deren Mut viele Leben gerettet hat."

