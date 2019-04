Fruchtbarkeitsarzt zeugt 49 Kinder ohne Zustimmung

Rotterdam Ein niederländischer Fruchtbarkeitsarzt hat ohne Zustimmung Frauen mit eigenem Sperma befruchtet und so 49 Kinder gezeugt. Das ergab ein DNA-Test, wie die Kinderrechtsorganisation "Defence for Children" mitteilte. Die 49 Niederländer hatten bereits seit Jahren den Verdacht, dass sie von dem Mediziner abstammten. Der 2017 gestorbene Arzt hatte den Kundinnen seiner Klinik in Barendrecht bei Rotterdam stets gesagt, dass der Samen von einem anonymen Spender komme. Die 49 Kläger und ihre Eltern konnten aber noch vor dem Tod des Mediziners eine DNA-Probe sicherstellen.

