Luftwaffen-Airbus mit Verletzten nach Deutschland gestartet

Funchal Der aus Deutschland entsandte Luftwaffen-Airbus zum Rücktransport deutscher Verletzter des Busunglücks ist am Mittag gegen 13 Uhr in Madeira gestartet. An Bord sind neben Ärzten zwölf Patienten. Laut portugiesischer Medien sechs Männer und sechs Frauen. Sie waren bei dem Busunglück am Mittwochabend teilweise schwer verletzt worden. Die Flugzeit bis Deutschland beträgt etwa drei Stunden. Eine verletzte Deutsche ist nach Angaben der Klinikleitung noch nicht transportfähig und bleibt noch im Krankenhaus. 29 Insassen des Reisebusses waren bei dem Unfall ums Leben gekommen.

