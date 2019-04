Zwei Verdächtige nach tödlichem Autorennen ermittelt

Moers Nach einem mutmaßlichen Autorennen am Ostermontag in Moers, bei dem eine unbeteiligte Frau ums Leben kam, hat die Polizei zwei Verdächtige ermittelt. Laut der Staatsanwaltschaft Kleve stehen zwei Autofahrer unter Verdacht, nach denen nun gesucht wird. Ob sie tatsächlich etwas mit der Tat zu tun haben, muss noch geklärt werden. Zurzeit sind sie auf der Flucht. Zwei Raser sollen sich in Moers ein illegales Autorennen geliefert haben. Einer der beiden versuchte laut Zeugenaussagen, seinen Kontrahenten zu überholen und fuhr auf die Gegenspur. Dort kollidierte sein Auto mit dem der 43-Jährigen.

