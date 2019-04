Oma und Baby überfahren: Angeklagter räumt Tat ein

Rastatt (dpa) – Bei einem Unfall mit Fahrerflucht sind vor neun Monaten eine 54-Jährige und ihr Enkel gestorben - zum Prozessauftakt vor dem Amtsgericht Rastatt hat der angeklagte Autofahrer die Tat eingeräumt. Er sagte aus, dass er an den Unfall keine Erinnerung habe. Er habe nur gemerkt, dass er etwas umgefahren habe. Aus Angst um seinen Führerschein habe er nicht angehalten. Der 48-jährige soll bei dem Unfall betrunken und bekifft gewesen sein. Am Unfallort blieb ein Nummernschild zurück und brachte die Polizei auf seine Spur. In der Wohnung des Angeklagten fand die Polizei eine Marihuanaplantage.

