Eine Woche Kicken am Stück: Weltrekord im Dauerfußball

St. Wendel Es ist das längste Fußballspiel der Welt: Mit einem Match über sieben Tage am Stück haben Kicker im Saarland einen neuen Weltrekord im Dauerfußballspielen aufgestellt. Nach exakt 168 Stunden wurde die Partie in St. Wendel-Winterbach um 19.00 Uhr am Mittwoch abgepfiffen - und eine große Party begann. Auf dem Platz standen insgesamt 36 Fußballspieler von zwei Vereinen - im Schichtbetrieb. Der bisherige Weltrekord lag bei 108 Stunden - aufgestellt im Jahr 2016 im britischen Worthing.