Massentourismus bringt Städte und Strände zum Kollaps

An diesem Sommertag ging nichts mehr in Luzern: Es war ein Touristenaufmarsch, wie ihn die Schweiz noch nie gesehen hatte: Im Minutentakt stoppten die Busse der XXL-Reisegruppe. 12.000 Chinesen liefen durch die Gassen, verteilten sich in Bistros und stürmten die Ausflugsdampfer. Die Gäste waren...