Warum sich die Mehrheit der Schüler nicht sicher fühlt

Mobbing, Angriffe, Quälereien – das hat laut einer Studie die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler in Deutschland schon erlebt. Ein Viertel der Kinder und Jugendlichen fühlt sich an Schulen nicht sicher. Zu diesen Ergebnissen kommt eine am Mittwoch veröffentlichte repräsentative Studie im Auftrag...