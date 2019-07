Ließ Opa es fallen? Kind stürzt von Kreuzfahrtschiff – tot

Gemeinsam mit den Großeltern will eine junge Familie aus dem US-Bundesstaat Indiana in den Urlaub aufbrechen – mit dem Kreuzfahrtschiff „Freedom of the Seas“. Beim Spielen mit seinem Opa stürzt das Kind plötzlich nach hinten, fällt 46 Meter in die Tiefe, prallt auf dem Boden am Anleger und stirbt...