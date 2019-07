Agent Z aus „Men In Black“: Rip Torn ist gestorben

In „Men In Black“ spielte er Agent Z, einen der Gründer der geheimen Außerirdischen-Kontroll-Einheit. Nun ist der preisgekrönte Schauspieler Rip Torn im Alter von 88 Jahren gestorben. Will Smith, der in zwei der drei ersten Teile der Agenten-Filmreihe spielte, bekundete auf Instagram sein Beileid:...