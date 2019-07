Sexueller Übergriff von zwei Teenagern auf Mädchen in Herne

In Herne in Nordrhein-Westfalen soll es einen sexuellen Übergriff von zwei Jungen auf ein 14-jähriges Mädchen gegeben haben. Der Fall wird erst jetzt bekannt. Wenige Tage, nachdem in Mülheim Kinder und Jugendliche gleich in zwei Fällen ein Mädchen und eine Frau vergewaltigt beziehungsweise...