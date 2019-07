Staus und Stop-and-go auf Bayerns Autobahnen Richtung Süden

München Auf Bayerns Autobahnen hat heute dichter Reiseverkehr zu etlichen Staus und Behinderungen geführt. In der Summe stocke es öfter - das koste Zeit", bilanzierte ein ADAC-Sprecher. Schwerpunkt sei die A8 in Richtung Süden. Auf der A3 bei Würzburg stockte der Verkehr Richtung Süden auf mehreren Kilometern Länge. Die A9 war dem ADAC zufolge am Mittag stellenweise in beiden Richtungen dicht. An diesem Wochenende startet mit Nordrhein-Westfalen das bevölkerungsreichste Bundesland in die Sommerferien - damit sind alle Länder außer Bayern und Baden-Württemberg in den mehrwöchigen Ferien.

