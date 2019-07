Zwei Kinder sterben bei Traktor-Unglück im Allgäu

Zwei Kinder sind bei einem Traktor-Unfall in Balderschwang im Allgäu am Samstagabend ums Leben gekommen.

Sie waren aus Spaß mit dem Traktor in Balderschwang unterwegs, als das Unglück geschah: Vermutlich wegen einer Unebenheit im Boden sind am Samstagabend ein zehn Jahre alter Junge und ein 13 Jahre altes Mädchen aus einem Transportcontainer an der Front des Traktors geschleudert worden. Sie wurden vom Fahrzeug überrollt und dabei getötet.

Die beiden Kinder aus Österreich hatten zusammen mit zwei weiteren Kindern ebenfalls aus Österreich eine Ausfahrt gemacht. Der Unfallort im schwäbischen Landkreis Oberallgäu liegt direkt an der Grenze.

In der Ladeschaufel saßen die beiden später getöteten Kinder und ein weiteres 12-jähriges Mädchen, das körperlich unverletzt blieb, aber schwerst traumatisiert ist. Am Steuer des Traktors saß ein 13-jähriger Junge. Ermittler aus Bayern und Österreich waren nach dem Unfall am Samstagabend bis in die Nachtstunden im Einsatz. (dpa/hip)